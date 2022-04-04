ЕБРР приостановил доступ России и Белоруссии к финансам
Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение приостановить доступ Москвы и Минска к своим финансам и экспертизе, сообщает пресс-служба финансовой организации.
В заявлении уточняется, что ни в России, ни в Белоруссии, «не может быть проектов с финансовым участием банка или деятельности в рамках технического сотрудничества».
«ЕБРР оставляет за собой право на приостановку или полное прекращение выборки средств по существующим проектам», - добавили в организации.
Ранее первый замдиректора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила, что антироссийские санкции, введённые западными странами, могут стать причиной фрагментации мировой финансовой системы, сообщает RT.
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