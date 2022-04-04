ЕБРР приостановил доступ России и Белоруссии к финансам

В заявлении уточняется, что ни в России, ни в Белоруссии, «не может быть проектов с финансовым участием банка или деятельности в рамках технического сотрудничества».

«ЕБРР оставляет за собой право на приостановку или полное прекращение выборки средств по существующим проектам», - добавили в организации.

Ранее первый замдиректора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила, что антироссийские санкции, введённые западными странами, могут стать причиной фрагментации мировой финансовой системы, сообщает RT.

