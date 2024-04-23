Опрос: россияне хотят получать пассивный доход до 350 тысяч рублей в месяц
Россияне хотят получать пассивный доход в размере от 50 тысяч до 250 тысяч рублей, свидетельствуют результаты опроса платформы для инвестирования на основе искусственного интеллекта EARNIE.
Наибольшие ожидания по размеру пассивного дохода оказались у сотрудников IT-компаний. Для комфортной жизни им потребуется в среднем 350 тысяч рублей в месяц.
Наименьшие ожидания оказались у работников технических профессий. Желаемый уровень пассивного дохода в этой категории респондентов составил 50 тысяч рублей.
Наиболее популярным источником получения пассивного дохода остаются банковские вклады. Также респонденты отметили инвестиции в фондовый рынок и сдачу жилья в аренду, пишет «Газета.Ru».
Ранее экономист Андрей Лобода назвал сумму в 150-200 тысяч рублей в месяц ориентиром для справедливой заработной платы в России, передает «Радиоточка НСН».
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