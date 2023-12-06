ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли

«Это стандартное по сути своей — они, конечно, отличаются по наполнению —соглашение о создании зоны свободной торговли, под которую попадает согласованный двумя сторонами определенный набор товаров», — указал замминистра.

Панкин подчеркнул, что документ подпишут на полях Высшего евразийского экономического совета.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

