ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран в конце декабря подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД России Александр Панкин.
«Это стандартное по сути своей — они, конечно, отличаются по наполнению —соглашение о создании зоны свободной торговли, под которую попадает согласованный двумя сторонами определенный набор товаров», — указал замминистра.
Панкин подчеркнул, что документ подпишут на полях Высшего евразийского экономического совета.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru