ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран в конце декабря подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД России Александр Панкин.

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«Это стандартное по сути своей — они, конечно, отличаются по наполнению —соглашение о создании зоны свободной торговли, под которую попадает согласованный двумя сторонами определенный набор товаров», — указал замминистра.

Панкин подчеркнул, что документ подпишут на полях Высшего евразийского экономического совета.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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