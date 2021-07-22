Джо Байден заявил, что строительство «Северного потока-2» не остановить

Американский президент Джо Байден уверен, что строительство «Северного потока-2» обязательно завершится. По его словам, остановить этот процесс невозможно, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Накануне стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по «Северному потоку-2». Магистральный газопровод предполагает строительство двух ниток трубы общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его протяженность – от побережья России через Балтийское море до Германии.

Наша страна многократно призывала прекратить упоминать «Северный поток-2» в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщал, что планирует закончить работы по укладке труб в конце августа.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что договоренности Германии и США по «Северному потоку-2» являются позитивным исходом для России, позволяющим исключить возможность «политических» манипуляций газопроводом.



