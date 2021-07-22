Джо Байден заявил, что строительство «Северного потока-2» не остановить
Американский президент Джо Байден уверен, что строительство «Северного потока-2» обязательно завершится. По его словам, остановить этот процесс невозможно, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Накануне стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по «Северному потоку-2». Магистральный газопровод предполагает строительство двух ниток трубы общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его протяженность – от побережья России через Балтийское море до Германии.
Наша страна многократно призывала прекратить упоминать «Северный поток-2» в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.
Оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщал, что планирует закончить работы по укладке труб в конце августа.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что договоренности Германии и США по «Северному потоку-2» являются позитивным исходом для России, позволяющим исключить возможность «политических» манипуляций газопроводом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 704 / сут.
Умерли
151 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 584 / сут.
- Министр цифрового развития Приамурья оказался в больнице после отдыха
- Джо Байден заявил, что строительство «Северного потока-2» не остановить
- Ретейлеры заявили о скором росте цен на одежду и обувь
- Режиссер церемонии открытия Олимпиады уволился из-за шутки про Холокост
- МХАТ перенес спектакль с Бузовой
- Институт в Ухане опроверг слухи о болезни сотрудников в 2019 году
- Число жертв наводнения в Китае превысило 30 человек
- Забайкальским пожарным повысят зарплату после обращения к Путину
- Арестованы имущество и счета депутата Ковпака и его семьи
- Frankfurter Allgemeine Zeitung: Россия разрушила мечту Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru