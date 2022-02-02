Две трети потребляемых россиянами сыров - российские

Эксперты также отмечают рост потребления этих продуктов на душу населения - до 6,6 килограммов на человека в 2020 и 2021 годах.

Основными импортерами сыров в Россию в прошлом году стали Белоруссия, Аргентина, Сербия, Швейцария, Казахстан: на их долю пришлось 95% импортных поставок, - рассказали в Россельхозбанке.

В свою очередь Россия поставляет свою продукцию в Казахстан, на Украину, в Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан. Больше всего экспортировали плавленые сыры (на их долю в 2021 году пришлось 35% всего объема.), а также сыр моцарелла (4% в общем объеме экспорта в 2021 году), камамбер, тильзитер и бри.

Уничтожение конфискованных из обращения, но пригодных для употребления продуктов - это варварство и дикость, заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал готовящийся к внесению в Госдуму законопроект о запрете уничтожения конфискованных продуктов.

