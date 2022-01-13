Поборемся с «иноагентом»: Главред «КП» поделился планами на 2022 год в День печати

В День российской печати главный редактор «Комсомольской правды» («КП») Владимир Сунгоркин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поделился текущими победами и трудностями, с которыми в современном обществе сталкивается печатное СМИ.



- Поздравляем с Днем печати! У вас в редакции принято отмечать этот праздник?

У нас обычный рабочий день, ничего не отмечаем, но у нас есть сегодня свой повод порадоваться – наша спецкор стала лауреатом премии правительства, другие наши ребята-журналисты к этому дню получили премии из рук главы парламента Вячеслава Володина, будет премия от мэра Москвы Сергея Собянина нашим журналистам.

- Что нужно изменить, чтобы журналисты чувствовали себя более защищенными?

Если говорить о проблемах, они всю жизнь у нас, сколько себя помню. Наши корпоративы всегда завершаются, выдам вам нашу маленькую тайну, песней из фильма «Собачье сердце»: «Суровые годы уходят борьбы за свободу страны, за ними другие приходят – они будут тоже трудны». Она, конечно, абсурдная и пародийная, но в ней есть какое-то такое отражение абсурда нашей эпохи. В этой песне есть и пессимизм, но она всё же носит пародийный характер. Проблемы есть, но они решаемы.

- Печатным СМИ ведь на хвост наступает интернет, глобальное пространство...

Да, наступают, но мы тут сами себе наступаем на хвост: помимо печати у нас же сайт развивается и радио, так что мы раскладываем пресловутые яйца в разные корзины. Жизнь меняется, идет технологическая революция. Чем меньше люди читают печатную газету, тем больше эти же люди читают нас в интернете. Это сообщающиеся сосуды, у меня здесь нет пессимизма. Сложновато, тем не менее половина нашей читательской аудитории и половина денег, которые мы зарабатываем, по-прежнему идут от печатных средств. Всего помаленьку: и подписка, и розница, и бесплатные экземпляры, потому что мы получаем деньги от размещаемой рекламы, и нам важнее сохранить тираж, чтобы нас читали. В наступившем году хотим больше распространять газету в самолетах, в поездах, там, где люди неминуемо ее будут читать.

- Достаточный ли уровень безопасности сейчас у журналистов?

Сейчас главная защита наших коллег – это обеспечить им доход. Я подписываю повышение зарплат всем, кто у нас попал в категорию низкооплачиваемых. Не сильно, но на 10% повышаем с 1 февраля, чтобы более спокойно работать и не думать о куске хлеба. Всё остальное мы решаем на посиделках нашего журналистского сословия. В наступившем году мы должны решать проблему этого ярлыка «иностранного агента». На мой взгляд, это приняло непотребные формы, закон этот надо менять, как, кстати, признал и президент на встрече с Советом по правам человека. Нужно, чтобы суд принимал это решение, потому что сегодня такой закон широчайший действует, что можно объявить иностранным агентом практически любого. Что далеко ходить? «Комсомольская правда» издается и в Америке, и в Германии, и в Израиле, они нам платят за то, что издаются, за франшизу. И кто мы после этого? Или рекламодатель из Мюнхена, которому надо что-то о себе сообщить, у нас разместился – пожалуйста, иностранный агент. Закон недодуманный, надо с ним в этом году повоевать.

- А закон о СМИ?

С ним другая проблема, он в общем-то неплохой, но очень тяжело он работает. Даже в нашей практике – мы защищаем некоторых наших журналистов, героев наших материалов, которые получили большие, абсурдные наказания за свою работу, и очень тяжело, годами идут эти процессы, особенно в глубинке. Несколько лет тянулось разбирательство по поводу Евгении Острой, мы ее даже себе забрали на работу. Она была редактором газеты в Омске и попала под каток этой административной системы, ее там судили за какую-то ерунду, она оскорбила главу администрации района, и он с помощью карманных судов пытался [привлечь]. Года четыре это тянулось. Но надо работать с этими вещами!

