Два участка в Бутырском районе реорганизуют по программе развития территорий
Опубликован проект решения о комплексном развитии двух неэффективно используемых участков на улице Милашенкова на северо-востоке Москвы общей площадью 2,68 гектара. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что там будет возведено порядка 132 тысяч «квадратов» недвижимости. По словам Ефимова, в реализацию проекта инвестируют 15 миллиардов рублей, а ежегодное поступление в бюджет составит 817 миллионов рублей. При этом будет создано свыше 2,2 тысячи новых рабочих мест.
Руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в Бутырском районе планируется построить порядка 44 тысяч «квадратов» жилья и почти 88 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов. В частности, будут построены музыкальная школа, гостиница и спорткомплекс. Гаман подчеркнул, что в результате появится благоустроенный квартал в пешей доступности от станции метро «Фонвизинская».
В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru