Два детсада, школа и поликлиника появятся в ТиНАО

Московские власти одобрили два договора участия. Согласно им, инвестор возведет и передаст столице три образовательных учреждения и поликлинику с подстанцией скорой медицинской помощи в Кокошкино (ТиНАО). Всего на реализацию проектов потратят 6,9 млрд рублей. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвесторы активно развивают социальную инфраструктуру столицы. В Кокошкино появятся два детсада для 550 юных москвичей, школа, рассчитанная на 1100 учеников, и медучреждение с подстанцией скорой помощи.

Новый механизм обеспечения москвичей объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры столичное правительство утвердило в феврале 2021 года. Застройщики подписывают с городом договоры участия в благоустройстве и развитии и возводят объекты одновременно со строительством жилых домов.

Исполняющий обязанности руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что все новые объекты инфраструктуры расположатся поблизости от населенного пункта Санино. Так, детские сады и школа объединятся в образовательный комплекс. На его возведение инвестор потратит свыше 3,7 млрд рублей. На строительство поликлиники общей площадью 18 тысяч «квадратов» израсходуют 3,14 млрд рублей.

При строительстве новых объектов в Москве учитываются ключевые принципы комплексности и сбалансированности. Возведение новых дорог, станций метрополитена и зданий влияет на развитие Москвы в масштабе и на повседневные потребности москвичей. Так создается городская среда, ориентированная на жителя столицы. При проектировании города учитывается серьезный задел на будущее, чтобы многие поколения москвичей могли жить в новых домах, передвигаться по новым дорогам и пользоваться новыми станциями метро.

