Дуров: Telegram выпустил облигации на $330 миллионов
Telegram выпустил облигации на общую сумму в $330 миллионов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Размещение ценных бумаг произошло на прошлой неделе. Мессенджер привлек средства для «продолжения расширения ускоренными темпами», написал Дуров в своем Telegram-канале.
По словам предпринимателя, спрос на облигации оказался выше предложения. Условия размещения стали выгодными для компании, отметил он.
В интервью газете Financial Times Дуров сообщил о планах вывести Telegram на биржу. Также бизнесмен рассказал, что ему предлагали продать компанию за $30 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru