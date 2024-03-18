Дуров: Telegram выпустил облигации на $330 миллионов

Telegram выпустил облигации на общую сумму в $330 миллионов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Дуров назвал число пользователей Telegram

Размещение ценных бумаг произошло на прошлой неделе. Мессенджер привлек средства для «продолжения расширения ускоренными темпами», написал Дуров в своем Telegram-канале.

По словам предпринимателя, спрос на облигации оказался выше предложения. Условия размещения стали выгодными для компании, отметил он.

В интервью газете Financial Times Дуров сообщил о планах вывести Telegram на биржу. Также бизнесмен рассказал, что ему предлагали продать компанию за $30 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Страница Павла Дурова в соцсети во "ВКонтакте"
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