Дуров назвал число пользователей Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью газете Financial Times заявил, число пользователей платформы насчитывает 900 млн человек.
По данным издания, мессенджер является одним из самых популярных приложений в мире, после внедрения рекламы и премиум-подписки он зарабатывает сотни миллионов долларов.
«Мы надеемся стать прибыльными в следующем году, если не в этом», - цитирует газета Дурова.
Ранее Дуров заявил, ему предлагали продать Telegram за 30 млрд долларов, однако в настоящее время он изучает варианты с выводом мессенджера на IPO, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru