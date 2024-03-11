Дуров назвал число пользователей Telegram

По данным издания, мессенджер является одним из самых популярных приложений в мире, после внедрения рекламы и премиум-подписки он зарабатывает сотни миллионов долларов.

«Мы надеемся стать прибыльными в следующем году, если не в этом», - цитирует газета Дурова.

Ранее Дуров заявил, ему предлагали продать Telegram за 30 млрд долларов, однако в настоящее время он изучает варианты с выводом мессенджера на IPO, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

