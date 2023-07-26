Дума приняла закон о бесплатном переводе до 30 млн руб. между своими счетами

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет физическим лицам переводить без комиссий до 30 миллионов рублей в месяц из банка на свои счета в другие кредитных организациях, а также на счета финансовых платформ. При этом переводы с карты на карту, как и при личном визите в отделение банка, не попали под данное положение.

Согласно документу, банки лишаются права вводить ограничения на размер или количество таких операций в пределах указанного порогового значения.