Дума приняла закон о бесплатном переводе до 30 млн руб. между своими счетами

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет физическим лицам переводить без комиссий до 30 миллионов рублей в месяц из банка на свои счета в другие кредитных организациях, а также на счета финансовых платформ. При этом переводы с карты на карту, как и при личном визите в отделение банка, не попали под данное положение.

Согласно документу, банки лишаются права вводить ограничения на размер или количество таких операций в пределах указанного порогового значения.

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Как поясняют авторы инициативы, такое решение принято с целью дать возможность гражданам без дополнительных затрат переводить средства от крупных сделок, например, при реализации недвижимости.

Норма о лимитах в 30 миллионов рублей вступит в силу через 270 дней после официального опубликования документа, когда его одобрит Совет Федерации и подпишет президент.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», лимит повышен более, чем в 20 раз от первоначального предложения в 1,4 миллиона рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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