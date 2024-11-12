«До 125 млн тонн»: В Зерновом союзе спрогнозировали годовой урожай пшеницы

«На пшенице особо никак не скажется повышение пошлин. Мы ее вывозили и с более высокими пошлинами, и спрос на нее остается высоким. Но объемы экспорта будут снижаться из-за того, что в ноябре начинается непогода в портах. Это приведет к паузам в отгрузках, соответственно, зимой их объем будет меньше», — сказал Злочевский.

Собеседник НСН добавил, что самым крупным покупателем российской пшеницы остается Египет.

«Основным покупателем остается Египет, Турция переместилась со второго места на третье по причине того, что турецкие власти закрыли к себе ввоз российского зерна и сейчас закупают его только в транзитных целях на рынки третьих стран. Однако это временное явление», — отметил глава Зернового союза.

В заключение Злочевский предположил, что в 2024 году в России соберут 125-126 млн тонн пшеницы.

«Минсельхоз прогнозирует 130 млн тонн, некоторые аналитики ждут объема 121 млн тонн. Но у Минсельхоза странные прогнозы — по их данным, убрано 97% площадей, объем урожая составил 128 млн тонн в бункерном весе. Как из оставшихся 3% добрать до 130 млн тонн в чистом весе, никто не знает. Поэтому мы ориентируемся на средний показатель — 125-126 млн тонн. Это оптимистичный прогноз», — подытожил он.

Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила в своем отчете, что сбор основных культур в 2024 году уменьшился относительно показателей 2023 года от 2% до 15%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

