Доцент Казанцева: Долю льготной ипотеки могут снизить до 25%

Доля льготной ипотеки на первичном рынке может уменьшиться до 25 процентов, механизм станет более адресным, заявила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Об этом эксперт рассказала в беседе с агентством «Прайм».

«Платят трижды!»: В Госдуме назвали условия для снижения доли льготной ипотеки

Ранее СМИ сообщили, что Минфин сократит льготную ипотеку. Как отмечали в ведомстве, вопрос обсуждается, конкретные параметры будут согласовывать с заинтересованными участниками рынка.

В случае, если такие меры будут приняты, льготную ипотеку начнут применять более точечно. Так, будут работать кластерные ипотечные программы, это позволит «оживить» рынок жилья в глубинке, а также в стратегически важных регионах. По мнению эксперта, россиянам, которые могут позволить себе рыночную ипотеку, предложат подходящие варианты. Ожидается, что ставка по ним начнет снижаться со второй половины года.

«Эти шаги показывают, что государство не оставляет патерналистские функции, а лишь корректирует свои социальные обязательства в зависимости от обстоятельств и современных особенностей развития экономики», — заключила Казанцева.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспертыИпотека

Горячие новости

Все новости

партнеры