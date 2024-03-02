Доцент Казанцева: Долю льготной ипотеки могут снизить до 25%

Ранее СМИ сообщили, что Минфин сократит льготную ипотеку. Как отмечали в ведомстве, вопрос обсуждается, конкретные параметры будут согласовывать с заинтересованными участниками рынка.

В случае, если такие меры будут приняты, льготную ипотеку начнут применять более точечно. Так, будут работать кластерные ипотечные программы, это позволит «оживить» рынок жилья в глубинке, а также в стратегически важных регионах. По мнению эксперта, россиянам, которые могут позволить себе рыночную ипотеку, предложат подходящие варианты. Ожидается, что ставка по ним начнет снижаться со второй половины года.

«Эти шаги показывают, что государство не оставляет патерналистские функции, а лишь корректирует свои социальные обязательства в зависимости от обстоятельств и современных особенностей развития экономики», — заключила Казанцева.

