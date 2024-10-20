Доцент: Индексация пенсий может разогнать инфляцию

В России индексация пенсий в январе может разогнать инфляцию на 7,3%, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление доцента кафедры логистики Финансового университета при кабмине России Александра Арского.

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По его словам, пенсионеры начнут получать больше с начала года, однако это может разогнать инфляцию. Кроме того, на уровне благосостоянии пожилых людей могут заработать торговые сети, повысив цены.

Пенсии в России необходимо индексировать каждый год минимум на 2% больше цифры официальной продовольственной инфляции. Так считает кандидат экономических наук Михаил Беляев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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