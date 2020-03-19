Дотации районам Новосибирской области будут выделять по новой схеме

Депутаты комитета Законодательного Собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности заслушали итоги работы муниципальных образований Болотнинского, Усть-Таркского и Татарского районов за 2018 год в части исполнения бюджетов. Эти районы числятся как высокодотационные. Выяснилось, что доля финансовой помощи местным бюджетам существенно выше собственных источников доходов. Также районам не хватает средств на «иные цели». Это отметил первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков. Особенно остро, по его словам, проблема стоит в отдаленных районах.



В качестве выхода из подобной ситуации заместитель председателя комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев предложил предоставить больше полномочий главам районов, в частности, при определении приоритетов. «Возникают моменты, когда необходимо срочно принять решение, срочно оперировать финансами – у нас так система выстроена – ничего нельзя сделать без финансов», – комментирует парламентарий. Заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев напомнил, что проблема сложилась не сегодня. И возникла она не потому что главы районов или поселений не дорабатывают, а потому что на многие цели фактически денег нет. Обстановку усложняют ожесточенные условия получения коммерческих кредитов. «В результате некоторые районы попали в очень трудную ситуацию», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Законодатели пообещали решить вопрос во время апрельской сессии, поменяв методику выделения средств абсолютно для всех районов.

