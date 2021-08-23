Воденников объяснил, почему россияне перестают есть красную икру
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Ученые рассказали о способности мозга предсказывать будущее
Мозг человека на основе анализа ритма и темпа прослушанной части мелодии способен додумать ее продолжение, сделали вывод ученые из Орхусского университета в Дании. Ученые предложили участникам эксперимента распознавать отдельные музыкальные фразы посреди мелодий. 38 испытуемых слушали произведения Баха. Они могли приостанавливать и возобновлять музыку. А время, в течение которого слушатели задерживались на каждой фразе, фиксировали ученые. Другой группе испытуемых было предложено слушать одни и те же музыкальные отрезки и оценить полноту их звучания. Выяснилось, что слушатели задерживались дольше на мелодиях, которые заканчивались большей неопределенностью.
Дмитрий Воденников: «Интересно, почему это названо способностью мозга угадывать будущее? Мне, кажется, это говорит о том, что нам больше нравятся открытые финалы. Есть такие книги и фильмы, когда ты не можешь понять, чем же все закончилось: драмой, комедией, трагедией, встречей, расставанием?» - считает он.
Давно потерянная работа Каналетто найдена висящей в доме в Англии
Картина «Венеция, мыс Догана со стороны бассейна святого Марка» предположительно была написана в середине XVIII века. Более ста лет она находились в городе Льюис в доме одной семьи.
Дмитрий Воденников: «Интересно про него, что он всегда писал с натуры и никогда не делал предварительные наброски. А позже даже пользовался камерой обскура. Мне нравится, когда художники подходят к своей работе с научной точки зрения, что там что-то искажается, что они ищут это искажение и запечатлеют это на полотнах», - отметил собеседник НСН.
Исследование показало, что россияне стали реже покупать красную икру
Оценивались как продажи натуральной красной икры, так и ее имитации — более дешевой продукции, внешне напоминающей икру, но сделанной из морских водорослей. За последний год россияне покупали упакованную красную икру на 7,5% реже, чем годом ранее.
Дмитрий Воденников: «Это конечно большая потеря для всего мира. Но недавно я вспомнил, какая была потрясающая черная икра в мое советское время. Да, она дорого стоила, но ее вкус был незабываем. Та икра, которая продается сейчас, не похожа по вкусу. Может быть, и красная икра перестала напоминать нашу ту советскую деликатесную икру, и поэтому россияне стали реже ее покупать? Или же это тревожный звоночек, что мы немного нищаем», - предположил поэт Радиоточке НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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