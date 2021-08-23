Воденников объяснил, почему россияне перестают есть красную икру

Дмитрий Воденников: «Это конечно большая потеря для всего мира. Но недавно я вспомнил, какая была потрясающая черная икра в мое советское время. Да, она дорого стоила, но ее вкус был незабываем. Та икра, которая продается сейчас, не похожа по вкусу. Может быть, и красная икра перестала напоминать нашу ту советскую деликатесную икру, и поэтому россияне стали реже ее покупать? Или же это тревожный звоночек, что мы немного нищаем», - предположил поэт Радиоточке НСН.

