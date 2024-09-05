Для ученых и полиции: Девелоперы поддержали появление новых программ льготной ипотеки

В России могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы, сообщил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, депутаты намерены приступить к обсуждению новых программ уже в текущую сессию. По словам Прыгункова, подобная адресная поддержка необходима, в том числе, сотрудникам МВД.

«Мы очень приветствуем все инициативы, направленные на обеспечение доступности жилья. Особенно важно обеспечить доступ к повышению качества жизни социально мало защищенным группам и людям, которые работают в сферах высокой значимости для экономики, науки, в социальной сфере. Я считаю, что адресные программы для всех этих групп решают острую задачу, и это очень своевременная инициатива правительства. Мы со своей стороны тоже делаем заметные шаги, к примеру, на полях ВЭФ подписали соглашение с ВТБ о специальных условиях на ипотеку для сотрудников МВД, где банк обнуляет первоначальный взнос, а мы даем скидку на квартиру», - пояснил он.

Ранее ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что застройщики начнут предлагать россиянам скидки до 20% после отмены программы льготной ипотеки на жилье в новостройках по ставке 8%.

