Для ученых и полиции: Девелоперы поддержали появление новых программ льготной ипотеки
Важно обеспечить жильем мало защищенные группы населения, а также сотрудников значимых отраслей экономики, заявил НСН Александр Прыгунков.
Адресные ипотечные программы позволят обеспечить жильем людей, которые трудятся в важных отраслях экономики -научной и социальной сфере, заявил в комментарий корреспонденту НСН управляющий партнер группы «Самолет» Александр Прыгунков.
В России могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы, сообщил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, депутаты намерены приступить к обсуждению новых программ уже в текущую сессию. По словам Прыгункова, подобная адресная поддержка необходима, в том числе, сотрудникам МВД.
«Мы очень приветствуем все инициативы, направленные на обеспечение доступности жилья. Особенно важно обеспечить доступ к повышению качества жизни социально мало защищенным группам и людям, которые работают в сферах высокой значимости для экономики, науки, в социальной сфере. Я считаю, что адресные программы для всех этих групп решают острую задачу, и это очень своевременная инициатива правительства. Мы со своей стороны тоже делаем заметные шаги, к примеру, на полях ВЭФ подписали соглашение с ВТБ о специальных условиях на ипотеку для сотрудников МВД, где банк обнуляет первоначальный взнос, а мы даем скидку на квартиру», - пояснил он.
Ранее ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что застройщики начнут предлагать россиянам скидки до 20% после отмены программы льготной ипотеки на жилье в новостройках по ставке 8%.
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