ДОМ.РФ перераспределил по IT-ипотеке лимиты на 7,3 млрд рублей

Как заявила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова, речь идёт о сумме в 7,3 млрд рублей, после перераспределения которой лимиты по IT-ипотеке были увеличены у 11 кредитных организаций.

«В том числе у Сбера, Альфа-Банка, РСХБ, ПСБ», - сказала она.

Ранее в Минфине РФ заявили, что лимиты по льготной программе «Семейная ипотека» будут увеличены на 350 млрд рублей - до 6,25 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».