ДОМ.РФ перераспределил по IT-ипотеке лимиты на 7,3 млрд рублей
1 ноября 202417:59
ДОМ.РФ завершил перераспределение лимитов по программе по IT-ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Как заявила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова, речь идёт о сумме в 7,3 млрд рублей, после перераспределения которой лимиты по IT-ипотеке были увеличены у 11 кредитных организаций.
«В том числе у Сбера, Альфа-Банка, РСХБ, ПСБ», - сказала она.
Ранее в Минфине РФ заявили, что лимиты по льготной программе «Семейная ипотека» будут увеличены на 350 млрд рублей - до 6,25 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru