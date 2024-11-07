«Дом.PФ» распределил дополнительные 350 млрд рублей по «Семейной ипотеке»

В частности, больше остальных получили Сбербанку и ВТБ - по 122,4 млрд рублей. «Альфа-банку» были направлены 42 млрд рублей, а ПСБ – 21 млрд рублей.

Банку «Дом.PФ» выделили 8,3 млрд рублей, банку «Уралсиб» – 4,2 млрд рублей, а Металлинвестбанк, банк БЖФ и «Абсолют банк» получили по 3,5 млрд рублей.

Отмечается, что всего лимиты по программе были увеличены у 37 кредитных организаций.

Ранее в Минфине РФ заявили, что благодаря увеличению на 350 млрд рублей лимитов по льготной программе «Семейная ипотека» хватит до конца года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

