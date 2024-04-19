Доля засекреченной части бюджета России достигла максимума
По итогам 2023 года размер засекреченной части федерального бюджета России оказался максимальным с 2005 года и достиг уровня в 22,6%, пишет РБК со ссылкой на данные проекта федзакона «Об исполнении федерального бюджета за 2023 год».
Под закрытыми подразумеваются госрасходы, детали которых власти страны предпочитают не раскрывать. Обычно основная их часть приходится на «силовой» сектор, включая национальную оборону и безопасность, а также правоохранительную деятельность.
Ненефтегазовые доходы РФ в прошлом году увеличились на четверть. Об этом ранее сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом в Государственной Думе.
Он отметил, что в целом бюджетные доходы государства за 2023 год увеличились почти на 5% по сравнению с 2022 годом и превысили 29 триллионов рублей. По словам Мишустина, идет снижение сырьевой зависимости национальной экономики, передает «Радиоточка НСН».
Министр финансов России Антон Силуанов также заявил, что доходы и расходы российского федерального бюджета в 2023 году превысили план за счет роста ненефтегазовых доходов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru