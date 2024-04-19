Доля засекреченной части бюджета России достигла максимума

По итогам 2023 года размер засекреченной части федерального бюджета России оказался максимальным с 2005 года и достиг уровня в 22,6%, пишет РБК со ссылкой на данные проекта федзакона «Об исполнении федерального бюджета за 2023 год».

Под закрытыми подразумеваются госрасходы, детали которых власти страны предпочитают не раскрывать. Обычно основная их часть приходится на «силовой» сектор, включая национальную оборону и безопасность, а также правоохранительную деятельность.