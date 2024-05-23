Доля рубля в расчетах Европы и России достигла рекордных 58%
В марте 2024 года доля рубля в торговле между Европой и Россией выросла до 58,5%, это стало рекордным показателем, следует из данных ЦБ.
Таким образом, за год доля рубля в расчетах выросла почти на 11%, пишут «Известия».
Эксперты отмечают, что существенную роль в этом сыграли европейские закупки газа. Россия на данный момент принимает оплату за ресурс только в рублевом эквиваленте.
А Евросоюз из-за конкуренции с Азией последовательно сокращает импорт СПГ, наращивая закупки трубопроводного газа из России, следует из статистики ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE).
С начала года страны Евросоюза сократили импорт сжиженного природного газа (СПГ) примерно на 8% год к году, увеличив на 5% поставки газа по трубопроводам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru