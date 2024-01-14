Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей выросла до 7,4%

Число граждан с доходами выше 100 тысяч рублей выросла на 1,7% - это максимальный прирост с 2013 года.

До 15,3% увеличилась доля россиян, зарабатывающих от 60 до 100 тысяч рублей. Число граждан, получающих от 45 до 60 тысяч увеличилось до 13,5%.

При этом доля россиян с небольшой зарплатой снижается. Число получающих от 19 до 27 тысяч рублей сократилось до 16,1%.

Ранее банки и микрофинансовые организации обязали предупреждать граждан о критичной долговой нагрузке, напоминает «Радиоточка НСН».

