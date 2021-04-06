Доля иностранцев в госдолге РФ упала до показателей 2015 года

Доля иностранных инвестиций в рублевом госдолге России опустилась ниже 20%, до показателей августа 2015 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на оценки старшего стратега «ВТБ Капитала» Максима Коровина и главного экономиста компании ING по РФ и СНГ Дмитрия Долгина.

Расчеты экспертов основаны на сведениях Национального расчетного депозитария (НРД), официальная статистика Банка России по вложениям нерезидентов в облигации Минфина будет опубликована во второй половине месяца.

По данным специалистов, по итогам марта вложения иностранцев в ОФЗ сократились почти на 123 млрд рублей. Падение стало самым сильным с апреля прошлого года. В «ВТБ Капитале» считают, что это связано с «ребалансировкой портфелей по итогам кварталов».

По данным Центробанка на 1 марта прошлого года, доля нерезидентов в ОФЗ составляла 34,9% и находилась на историческом максимуме. Инвесторы стали выходить из активов на фоне пандемии коронавируса и снижения на нефтяном рынке: за март 2020 года доля иностранцев упала до 31,7% и продолжала уменьшаться. К 1 марта текущего года она составляла 22,7%.

По оценкам экспертов, на фоне касающихся РФ санкционных рисков иностранные инвесторы осторожно относятся к ОФЗ, однако масштабного выхода из облигаций не ожидается. Кроме того, доля нерезидентов может снижаться не только из-за геополитической и экономической обстановки, но также из-за малой активности иностранцев в новых размещениях ОФЗ.

Согласно прогнозам «ВТБ Капитала», из-за роста геополитического напряжения отток иностранного капитала может продолжиться в ближайшие недели. Однако с большой вероятностью после падения доли иностранных инвестиций отток замедлится. По данным экспертов, ОФЗ сохранят привлекательность в долгосрочной перспективе.

