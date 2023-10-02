Доля евро в международных расчетах через SWIFT снизилась до минимума
Доля евро в международных расчетах через SWIFT снизилась до минимума в 23,2 %, сообщают «Известия».
Отмечается, что такой показатель был достигнут в августе – это на 1,2 процентных пункта ниже, чем в июле. Аналитики объясняют, то падение происходит с января.
Доля американской валюты в международных расчетах в августе увеличилась до рекордных 48,03%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные международной системы SWIFT. В организации отметили, что в июле доля доллара составляла 46,5%. За август она выросла более чем на 1,5%. На втором месте находится евро. На третьем месте оказался британский фунт. Далее идут японская иена и китайский юань, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru