Доля доллара в экспорте России упала ниже 50%

Доля российского экспорта в долларах в четвертом квартале 2020 года составила 48,3%, сообщает Bloomberg. Год назад этот показатель был выше 61%.

По данным Центробанка, такая тенденция наблюдается из-за увеличения доли торговли России с Китаем. Сейчас больше 80% сделок совершаются в евро. Доля валюты в общем объеме экспорта увеличилась до 36%.