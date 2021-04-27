Доля доллара в экспорте России упала ниже 50%
Доля российского экспорта в долларах в четвертом квартале 2020 года составила 48,3%, сообщает Bloomberg. Год назад этот показатель был выше 61%.
По данным Центробанка, такая тенденция наблюдается из-за увеличения доли торговли России с Китаем. Сейчас больше 80% сделок совершаются в евро. Доля валюты в общем объеме экспорта увеличилась до 36%.
На такое резкое сокращение части доллара в экспорте Россию могли подтолкнуть многочисленные санкции США. Москва старается изолировать свою экономику от вмешательства Вашингтона.
Ранее представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что КНР и Россия будут поддерживать друг друга в вопросах защиты государственного суверенитета. Китай также надеется, что США и Россия смогут снизить напряженность в своих отношениях, пишет RT.
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