Доллару предрекли сокрушительный обвал

Растущий как снежный ком бюджетный дефицит в США и процессы деглобализации приведут американский долларов к краху. Такой прогноз сделал бывший глава Morgan Stanley Asia, профессор Йельского университета Стивен Роуч — он считается одним из наиболее компетентных мировых аналитиков по азиатскому региону.

Роуч заявил, что в 2021 и 2022 годах доллар может резко упасть по отношению к другим основным валютам.

В США заговорили о крахе доллара

Это станет результатом проблем, с которыми столкнулась американская экономика на фоне пандемии коронавируса, снижения сбережений у населения и дефицита платежного баланса. Ситуацию также усугубит бюджетный дефицит в ближайшие годы.

Аналитик предупредил, что в США может повториться ситуация 70-х годов прошлого века, когда экономическая стагнация и рост безработицы наложились на инфляцию.

Тем временем экономисты Morgan Stanley заявили, что уже начала восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса, а мировой ВВП вернется к докризисным показателям уже к четвертому кварталу текущего года, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: pixabay.com
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