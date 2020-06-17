Доллару предрекли сокрушительный обвал
Растущий как снежный ком бюджетный дефицит в США и процессы деглобализации приведут американский долларов к краху. Такой прогноз сделал бывший глава Morgan Stanley Asia, профессор Йельского университета Стивен Роуч — он считается одним из наиболее компетентных мировых аналитиков по азиатскому региону.
Роуч заявил, что в 2021 и 2022 годах доллар может резко упасть по отношению к другим основным валютам.
Это станет результатом проблем, с которыми столкнулась американская экономика на фоне пандемии коронавируса, снижения сбережений у населения и дефицита платежного баланса. Ситуацию также усугубит бюджетный дефицит в ближайшие годы.
Аналитик предупредил, что в США может повториться ситуация 70-х годов прошлого века, когда экономическая стагнация и рост безработицы наложились на инфляцию.
Тем временем экономисты Morgan Stanley заявили, что уже начала восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса, а мировой ВВП вернется к докризисным показателям уже к четвертому кварталу текущего года, сообщает РИА ФАН.
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