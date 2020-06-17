Доллару предрекли сокрушительный обвал

Растущий как снежный ком бюджетный дефицит в США и процессы деглобализации приведут американский долларов к краху. Такой прогноз сделал бывший глава Morgan Stanley Asia, профессор Йельского университета Стивен Роуч — он считается одним из наиболее компетентных мировых аналитиков по азиатскому региону.



Роуч заявил, что в 2021 и 2022 годах доллар может резко упасть по отношению к другим основным валютам.