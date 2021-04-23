Доллар упал ниже 75 рублей
Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые за месяц. Последний раз американская валюта опускалась ниже этой отметки 23 марта.
Утром 23 апреля курс доллара зафиксировали на отметке в 74,99 рублей. Сейчас доллар стоит 75,09 рублей, а евро —90,46 рублей. Нефть марки Brent растет на 0,75%, составляя 65,9 долларов за баррель.
Ранее экономисты заметили рост рубля на фоне высказываний министра обороны России Сергея Шойгу о завершении внеплановых учений в Крыму. В период с 14:13 до 14:29 мск 22 апреля рубль укрепился к доллару более чем на 60 копеек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru