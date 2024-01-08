Доллар вырос до 91,03 рубля на открытии торгов Мосбиржи
8 января 202413:50
Курс доллара США к российскому рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.
По данным площадки, американская валюта подорожала на 7 рублей 75 копеек - до 91 рубля 3 копеек.
Евро подешевел на 33,5 копейки и составил 99 рубля 29 копеек. Юань подорожал на 1 копейку - до 12 рублей 66 копеек.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал «Радиоточке НСН», что россиянам стоит остановиться на банковских вкладах, доходность по которым составляет сегодня до 16%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru