Доллар упал ниже 92 рублей

Рубль продолжает укрепляться на Мосбирже - курс доллара снизился ниже 92 рублей, следует из данных торгов.

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Стоимость американской валюты снижалась на 28 копеек, до 91,98 рубля, евро - на 52 копейки, до 98,16 рубля.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что фундаментальный курс российского рубля находится в диапазоне 85-90 за доллар. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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