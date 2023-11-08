Доллар упал ниже 92 рублей
8 ноября 202315:09
Рубль продолжает укрепляться на Мосбирже - курс доллара снизился ниже 92 рублей, следует из данных торгов.
Стоимость американской валюты снижалась на 28 копеек, до 91,98 рубля, евро - на 52 копейки, до 98,16 рубля.
Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что фундаментальный курс российского рубля находится в диапазоне 85-90 за доллар. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru