Доллар упал ниже 89 рублей

Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару - американская опустилась ниже 89 рублей впервые с 4 июля.

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Курс доллара по состоянию на 13:45 по московскому времени опускался до 88,98 рубля.

В то же время курс евро снизился на 1,43 рубля, до 96,70 рубля.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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