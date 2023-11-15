Доллар упал ниже 89 рублей
15 ноября 202313:40
Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару - американская опустилась ниже 89 рублей впервые с 4 июля.
Курс доллара по состоянию на 13:45 по московскому времени опускался до 88,98 рубля.
В то же время курс евро снизился на 1,43 рубля, до 96,70 рубля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru