Доллар упал до 71 рубля впервые с июля 2020 года

Курс доллара США снизился на 37 копеек и впервые с июля 2020 года упал ниже 71 рубля, сообщает РИА Новости.

По данным Московской биржи на 18:01 мск 15 октября, курс американской валюты расчетами «завтра» составил 70 рублей 97 копеек. Снизился и курс евро - на 36 копеек, до 82 рублей 36 копеек.

Эксперты связывают укрепление российской валюты с ростом цен на нефть.

Ранее курс биткоина за день подскочил почти на 3% и впервые с апреля этого года превысил 60 тысяч долларов США.