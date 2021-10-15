Биткоин поднялся выше $60 тысяч
Курс биткоина за день подскочил почти на 3% и впервые с апреля этого года превысил 60 тысяч, свидетельствуют данные биржи Bitfinex. Если долгосрочная динамика сохранится, в ближайшее время будет побит рекорд стоимости биткоина. В том же апреле за криптовалюту давали 64,8 тысяч долларов.
Впрочем, в течение дня эксперты предрекают колебания валюты в пределах 1-2% в ту или иную сторону. По данным сервиса CoinDesk, капитализация биткоина выросла до 1,1 триллиона долларов. Доля биткоина на крипторынке теперь составляет 44,2 процента.
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