Доллар упал до 55 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в среду курс доллара опустился до 55,03 рубля.
Американская валюта падает в цене четвертый день подряд.
Курс евро, снижающийся уже шестой день, составил 56,31 рубля.
При этом официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 июля, составляет 54,8 рубля, курс евро – 55,8 рубля.
В начале июля в ходе торгов на Мосбирже курс доллара поднялся выше 60 рублей.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский объяснил тогда Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, если доллар «будет жить» в районе 60-70 рублей, - это плановая девальвация, если упадет до 55 рублей – атака спекулянтов.
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