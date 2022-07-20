Доллар упал до 55 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в среду курс доллара опустился до 55,03 рубля.

Американская валюта падает в цене четвертый день подряд.

«Минфин или спекулянты?» Кто стоит за взлетом курса доллара

Курс евро, снижающийся уже шестой день, составил 56,31 рубля.

При этом официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 июля, составляет 54,8 рубля, курс евро – 55,8 рубля.

В начале июля в ходе торгов на Мосбирже курс доллара поднялся выше 60 рублей.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский объяснил тогда Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, если доллар «будет жить» в районе 60-70 рублей, - это плановая девальвация, если упадет до 55 рублей – атака спекулянтов.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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