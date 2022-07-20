Доллар упал до 55 рублей

Курс евро, снижающийся уже шестой день, составил 56,31 рубля.

При этом официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 июля, составляет 54,8 рубля, курс евро – 55,8 рубля.

В начале июля в ходе торгов на Мосбирже курс доллара поднялся выше 60 рублей.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский объяснил тогда Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, если доллар «будет жить» в районе 60-70 рублей, - это плановая девальвация, если упадет до 55 рублей – атака спекулянтов.

