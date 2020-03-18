Доллар прыгнул за 80 рублей. Скакнет и выше...

Доллар США превысил 80 рублей, евро приближался к 88. Таких показателей курсы валют на Московской бирже не достигали с начала 2016 года. Причиной тому – второй с начала недели обвал на фондовых рынках, сопровождающий затяжное падение цен на нефть: баррель марки Brent в моменте падал на торгах в Лондоне ниже 26 долларов. Таких цен не было с 2003 года. Марка WTI дешевеет еще быстрее: 23 доллара за баррель, минус 15% за день. Падение цен на нефть продолжается с момента развала сделки ОПЕК+ в самом начале месяца. На фоне жестких ограничительных мер по всему миру из-за коронавируса трейдеры не питают надежд на скорый рост потребления на топливном рынке.

Оптимизма относительно будущего российской валюты эксперты тоже не питают. Так, член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН прогнозировал дальнейшее – и довольно существенное – падение курса рубля.

«До сих пор рубль остается валютой переоцененной, то есть рубль стоит сегодня довольно дорого относительно тех цен, что мы видим за нефть. Поэтому у рубля потенциал падения еще минимум на 25-30%. Сегодня минимально необходимая критическая цена бочки нефти, ниже которой ее нельзя опускать властям, это 2 800 рублей за баррель. В бюджет было заложено 3 800 рублей за баррель (56,5-57 долларов). Сегодня нефть уже стоит дешевле 2 400 рублей за баррель, то есть ниже критического уровня почти на 15-20%. Если все будет продолжаться так же, то, можно сказать, что дыра в бюджете превысит 3 трлн рублей и вместо профицита, который ожидали, в 1 трлн рублей, будет дефицит в 2 трлн рублей. Соответственно и скачок цен будет порядка 7,5-8% по официальной инфляции, а по не официальной это около 13-15%. Значит, если ничто резко не изменится в лучшую сторону, то реальные доходы населения сократятся на 4-5%».

Ожидаемый дефицит бюджета признал и министр финансов. В связи с этим властям придется использовать резервные средства из Фонда национального благосостояния, - заявил Антон Силуанов. А, по словам президента Владимира Путина, средства ФНБ могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан. Дискуссия об этом сейчас и разворачивается, - заявил глава государства агентству ТАСС.

Прямые выплаты по тысяче долларов получат граждане США в рамках программы помощи экономике стоимостью в триллион долларов, одобренной администрацией Дональда Трампа. Как пишет The Wall Street Journal, американский минфин направит на эти выплаты в ближайшие две недели 250 млрд, а затем, при необходимости, на эти цели может быть выделено еще столько же. Без дискуссий.

