Доллар превысил 80 рублей

Курс евро - на 72 копейки, составив 93,34 рубля.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что пока трудно судить о ситуации с долларом после победы Джозефа Байдена на выборах в президенты США. Глава государства подчеркнул, что изменения доллара отразятся на всей мировой экономике, в том числе российской. В связи с этим власти стараются увеличить экономический суверенитет страны.



