Доллар превысил 80 рублей
На открытии торгов в понедельник рубль снижается к доллару и евро. Об этом говорят данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 67 копеек — до 80,20 рубля, передает RT.
Курс евро - на 72 копейки, составив 93,34 рубля.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что пока трудно судить о ситуации с долларом после победы Джозефа Байдена на выборах в президенты США. Глава государства подчеркнул, что изменения доллара отразятся на всей мировой экономике, в том числе российской. В связи с этим власти стараются увеличить экономический суверенитет страны.
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