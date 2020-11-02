Доллар превысил 80 рублей

На открытии торгов в понедельник рубль снижается к доллару и евро. Об этом говорят данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 67 копеек — до 80,20 рубля, передает RT.

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Курс евро - на 72 копейки, составив 93,34 рубля.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что пока трудно судить о ситуации с долларом после победы Джозефа Байдена на выборах в президенты США. Глава государства подчеркнул, что изменения доллара отразятся на всей мировой экономике, в том числе российской. В связи с этим власти стараются увеличить экономический суверенитет страны.


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ФОТО: pixabay.com
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