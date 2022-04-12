Доллар подорожал на 61,5 копейки, евро подешевел на 2,25 копейки

Курс доллара США к закрытию торгов во вторник составил 79,68 рублей, что на 61,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 86,25 рублей, подешевев на 2,25 копейки. Об этом сообщил Интерфакс.

Ключевые индексы снизились к закрытию торгов на биржах США

Примечательно, что рубль подешевел к доллару и укрепился к евро вслед за динамикой на глобальном валютном рынке. Доллар вырос к большинству мировых валют в ожидании более быстрых темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Причем, по итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 78,75 рублей (-31,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 85,76 рублей (-51,5 коп. к закрытию понедельника).

Рубль немного подрос к доллару и евро на старте торгов в рамках технической коррекции после падения накануне, вызванного смягчением ЦБ РФ некоторых мер валютного контроля, введенных в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке.

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ФОТО: pixabay.com
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