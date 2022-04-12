Ключевые индексы снизились к закрытию торгов на биржах США
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись в понедельник снижением ключевых индексов в связи с ожидающимся ростом инфляции, согласно данным на сайте биржи в Нью-Йорке.
Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,19%, S&P 500 потерял 1,69%, а индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 2,18%.
Ведущий рыночный аналитик компании Oanda Эдварда Мойи в своем заявлении журналу Forbes предположил, что инвесторы опасаются инфляции, которая может свести на нет весь потенциал роста, заложенный на этот год. Также он отметил, что потребительские расходы снижаются, а потому многие брокеры стремятся снизить риски.
10 марта Министерство труда США отчиталось о том, что по итогам февраля индекс потребительских цен за последние 12 месяцев достиг 7,9%, став рекордным с января 1982 года, в месячном выражении потребительские цены в феврале выросли на 0,8%.
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