Ключевые индексы снизились к закрытию торгов на биржах США

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись в понедельник снижением ключевых индексов в связи с ожидающимся ростом инфляции, согласно данным на сайте биржи в Нью-Йорке.

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Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,19%, S&P 500 потерял 1,69%, а индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 2,18%.

Ведущий рыночный аналитик компании Oanda Эдварда Мойи в своем заявлении журналу Forbes предположил, что инвесторы опасаются инфляции, которая может свести на нет весь потенциал роста, заложенный на этот год. Также он отметил, что потребительские расходы снижаются, а потому многие брокеры стремятся снизить риски.

10 марта Министерство труда США отчиталось о том, что по итогам февраля индекс потребительских цен за последние 12 месяцев достиг 7,9%, став рекордным с января 1982 года, в месячном выражении потребительские цены в феврале выросли на 0,8%.

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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
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