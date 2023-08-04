Доллар поднялся до 96 рублей
4 августа 202317:50
Курс доллара поднялся до 96 рублей впервые с марта прошлого года, свидетельствуют данные Мосбиржи.
В то же время евро по состоянию на 17:50 по московскому времени торгуется выше 106 рублей.
Ранее днем инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал справедливым текущий курс доллара.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru