Доллар поднялся до 96 рублей

Курс доллара поднялся до 96 рублей впервые с марта прошлого года, свидетельствуют данные Мосбиржи.

В то же время евро по состоянию на 17:50 по московскому времени торгуется выше 106 рублей.

Ранее днем инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал справедливым текущий курс доллара.

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ФОТО: РИА Новости
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