Доллар подешевел до 91 рубля впервые с 28 июля
14 ноября 202314:18
Курс доллара впервые с 28 июля опустился до 91 рубля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.
По данным площадки на 14:02 мск 14 ноября, американская валюта подешевела на 0,78% - до 90,9 рубля. Через несколько минут доллар немного подорожал - до 91,04 рубля.
В то же время евро на Мосбирже стал дешевле 0,39% и снизился до 97,67 рубля, а юань опустился на 0,6% - до 12,47 рубля.
Ранее стоимость биткоина на площадке Coindesk впервые с 4 мая 2022 года поднялась выше 37 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru