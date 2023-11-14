Доллар подешевел до 91 рубля впервые с 28 июля

По данным площадки на 14:02 мск 14 ноября, американская валюта подешевела на 0,78% - до 90,9 рубля. Через несколько минут доллар немного подорожал - до 91,04 рубля.

В то же время евро на Мосбирже стал дешевле 0,39% и снизился до 97,67 рубля, а юань опустился на 0,6% - до 12,47 рубля.

Ранее стоимость биткоина на площадке Coindesk впервые с 4 мая 2022 года поднялась выше 37 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

