Доллар опустился ниже 82 рублей

Ранее в пятницу Центробанк понизил официальный курс доллара и евро на выходные и понедельник. В частности, доллар подешевел на 3,38 рубля - до 83,54 рубля. Европейская валюта стала дешевле на 4,17 рубля - до 93,6 рубля.

Центробанк не сможет справиться с инфляцией, если военная операция в отношении Украины затянется, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников.

