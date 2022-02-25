Доллар опустился ниже 82 рублей
Курс рубля укрепился к доллару более чем на 3,4%, в настоящий момент доллар и евро опустились ниже 82 и 92 рублей каждый. Это демонстрируют данные торгов.
Ранее в пятницу Центробанк понизил официальный курс доллара и евро на выходные и понедельник. В частности, доллар подешевел на 3,38 рубля - до 83,54 рубля. Европейская валюта стала дешевле на 4,17 рубля - до 93,6 рубля.
Центробанк не сможет справиться с инфляцией, если военная операция в отношении Украины затянется, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников.
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