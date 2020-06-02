Доллар опустился ниже 69 рублей на открытии торгов
Рубль укрепляется на утренних торгах Московской биржи. Сразу после открытия курс доллара снизился на 0,28%, до 68,92 рубля, так низко он не опускался с 6 марта. Евро дешевеет на 0,35%, до 76,68 рубля.
Такая динамика наблюдается на фоне роста нефтяных котировок. В последние часы баррель Brent торгуется на уровне $38,5-38,7.
Рубль заметно укрепился к концу мая. Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН объяснил, что такая динамика обусловлена не только подорожавшей нефтью, но и низким спросом на валюту со стороны импортёров. Вместе с тем, к концу июня рубль может вновь ослабеть, если снижение валютной выручки от мартовского обвала цен окажется глубоким, говорил он.
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