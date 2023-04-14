Документооборот более чем 600 московских строек полностью переведен в «цифру»

Документооборот на 611 стройках Москвы полностью переведен в цифровой вид. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам вице-мэра, документооборот перевели в электронный формат более чем на 230 стройках жилья, 70 образовательных и 33 медицинских объектов, 80 площадках транспортной сети. Это стало возможно благодаря успешному пилотированию российских ИТ-решений на территории Международного медицинского кластера.

«В облаке документы легко формировать, проверять, редактировать и согласовывать — это единая система для всех участников строительного процесса - от заказчиков до проектировщиков - с разным уровнем доступа, система сохраняет данные по всем видам работ», - пояснил Бочкарев.

Как отметил руководитель ИЦК «Строительство» Минстроя РФ, гендиректор «Аметист Групп» Марат Хафизов, строительство в стране переходит в цифровой вид, активно внедряются решения по управлению строительными проектами, автоматизации конкретных задач и взаимоотношений с персоналом.

«При этом все строительные процессы закрыты ИТ-решениями российских разработчиков», — указал Хафизов.

По словам Андрея Бочкарева, использование отечественного ИТ-решения для документооборота позволило сократить сроки согласования документации в 5-6 раз, повысить прозрачность процессов, оптимизировать управление. Применение сквозных технологий на этапах работы над объектом экономит до 8% затрат на реализацию проекта.

