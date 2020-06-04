«Нас идиотами сделали»: Власти Украины раскритиковали за провал с МВФ
Украины не было в списке МВФ на рассмотрение вопроса о выдаче денег несмотря на то, что власти выполнили важное условие — приняли закон, разрешающий продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в интервью телеканалу «112 Украина».
На фоне сложных переговоров с МВФ Рабинович раскритиковал действующие власти Украины, в том числе команду президента Владимира Зеленского.
«Вы нас идиотами сделали, землю продали, а теперь поняли, что они вам ничего не дают. И сколько страна может терпеть эту шизофрению?» - возмутился Рабинович.
В четверг депутаты направили на доработку программу деятельности правительства.
«Набрали, простите, вот этих "шмыгалей", которые принесли листочек, исписанный фломастерами. Говорят: вот здесь цифры набросаны. Ему сказали, что это не программа правительства», - рассказал Рабинович. По его мнению, нынешнее правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля нужно отправлять в отставку, «потому что они ничего не делают».
Ранее глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что условия получения займов от МВФ слишком сложные для Киева и неприемлемы по многим параметрам, сообщает РИА ФАН. Стороны согласовали кредит стенд-бай размером пять миллиардов долларов сроком на полтора года, но меморандум этой программы составлен таким образом, что украинцы его не поймут, отметил Арахамия.
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