Доходы россиян снизились на полтонны картошки

Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала доходы россиян в картошке. Согласно данным исследования, которое есть в распоряжении «Ленты.ру», в первом полугодии 2021-го на среднюю по стране зарплату можно было купить 1 232 килограмма картофеля. Таким образом, россияне смогли позволить себе на 447 килограммов картофеля меньше, чем годом ранее.

Аналитики отмечают, что больше всего покупательная способность населения снизилась в Калининградской области – почти на 54%, или 1,04 тонны картофеля. Далее в списке республика Алтай и Костромская область.

Позволить себе на ежемесячную зарплату больше картофеля в первом полугодии 2021-го смогли только жители Чукотки, отмечает Газета.ру.