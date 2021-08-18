Доходы россиян снизились на полтонны картошки

Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала доходы россиян в картошке. Согласно данным исследования, которое есть в распоряжении «Ленты.ру», в первом полугодии 2021-го на среднюю по стране зарплату можно было купить 1 232 килограмма картофеля. Таким образом, россияне смогли позволить себе на 447 килограммов картофеля меньше, чем годом ранее.

Аналитики отмечают, что больше всего покупательная способность населения снизилась в Калининградской области – почти на 54%, или 1,04 тонны картофеля. Далее в списке республика Алтай и Костромская область.

Позволить себе на ежемесячную зарплату больше картофеля в первом полугодии 2021-го смогли только жители Чукотки, отмечает Газета.ру.

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А ранее замминистра труда Ольга Баталина напомнила, что россияне могут воспользоваться социальным контрактом для трудоустройства или начала собственного бизнеса. Она подчеркнула, что главная задача пособий — в формировании дополнительного источника дохода в домохозяйствах.

Человеку выплачиваются 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть свое дело. Средства могут быть направлены, в том числе, на переобучение для трудоустройства в том месте, где живет семья. При этом после приема на работу выплаты в размере прожиточного минимума продолжаются в течение трех месяцев.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеДоходы
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