Экс-директор Пушкинского музея назвала зумеров «невоспитанными дебилами»

В интервью журналистке Саше Сулим искусствовед раскритиковала молодое поколение за их потребительское отношение ко всему, а также за «полное отсутствие пиетета перед врачом или учителем».

«Культурные люди не бросают бычки на улице, не разговаривают по телефону в театре. Почему? По кочану!» — сказала она.

Также Лихачева указала, что кризис в обществе возник из-за того, что «традиционные элиты оказались сборищем старых извращенцев».

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что новое поколение следует воспитывать личным примером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».