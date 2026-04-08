Экс-директор Пушкинского музея назвала зумеров «невоспитанными дебилами»

Зумеры, то есть люди, родившиеся примерно с середины 1990-х по начало 2010-х годов, являются «наглыми, невоспитанными дебилами». Как пишет «Лента.ру», такое заявление сделала экс-директор государственного музея имени А.С.Пушкина Елизавета Лихачева.

В интервью журналистке Саше Сулим искусствовед раскритиковала молодое поколение за их потребительское отношение ко всему, а также за «полное отсутствие пиетета перед врачом или учителем».

«Культурные люди не бросают бычки на улице, не разговаривают по телефону в театре. Почему? По кочану!» — сказала она.

Также Лихачева указала, что кризис в обществе возник из-за того, что «традиционные элиты оказались сборищем старых извращенцев».

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что новое поколение следует воспитывать личным примером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
