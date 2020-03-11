Доходы «Газпрома» упали на 40 процентов

Падение доходов и экспорта стало следствием как теплой зимы, так и больших объемов топлива, закачанных в европейские хранилища в разгар российского-украинского газового конфликта.

Эксперты не исключают, что переизбыток газа может привести к тому, что цена голубого топлива упадет ниже отметки 100 долларов за тысячу кубометров – это, в свою очередь, означает, что «Газпрому» придется работать в убыток.

Ситуацию также может усугубить распространение в Европе коронавируса и падение цен на нефть, к стоимости которой привязаны тарифы на газ.

Ранее стало известно, что во второй половине марта будет приостановлена работа газопровода «Сила Сибири», по которому экспортируется газ в Китай. По официальной версии, это связано с необходимостью проведения технических работ, сообщает RT.

