Доходы «Газпрома» упали на 40 процентов
В январе 2020 года доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 41,1 процента – до 3 млрд долларов. При этом физический экспорт снизился на 11,9 процента – до 18,3 млрд долларов, приводит ТАСС данные Федеральном таможенной службы.
Падение доходов и экспорта стало следствием как теплой зимы, так и больших объемов топлива, закачанных в европейские хранилища в разгар российского-украинского газового конфликта.
Эксперты не исключают, что переизбыток газа может привести к тому, что цена голубого топлива упадет ниже отметки 100 долларов за тысячу кубометров – это, в свою очередь, означает, что «Газпрому» придется работать в убыток.
Ситуацию также может усугубить распространение в Европе коронавируса и падение цен на нефть, к стоимости которой привязаны тарифы на газ.
Ранее стало известно, что во второй половине марта будет приостановлена работа газопровода «Сила Сибири», по которому экспортируется газ в Китай. По официальной версии, это связано с необходимостью проведения технических работ, сообщает RT.
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