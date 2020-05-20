Доходы «Газпрома» от экспорта газа обвалились на половину

Крупнейший зарубежный покупатель российского газа в лице Германии снизил объемы закупок сразу на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



Еще больше снизила объемы закупок Турция. Она приобрела топлива в 7 раз меньше, чем в первом квартале 2019 года, а по сравнению с с мартом 2018 года — в 14 раз. При этом до недавнего времени Турция была вторым по объемам покупателем российского газа. Турецкие компании предпочитают закупать вместо российского газа сжиженное топливо в Нигерии, Алжире и США.



В первом квартале 2020 года «Газпром» впервые за свою историю зафксировал убыток — потери компании составили 306 миллиардов рублей.



На прошлой неделе перестал действовать контракт на транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа». Теперь стоимость транзита через территорию Польши в Германию будет определяться по результатам аукционов, на которых Варшава будет продавать свободные мощности газопровода, передает RT.

