Доходы «Газпрома» от экспорта газа обвалились на половину
Доходы «Газпрома» от продажи газа за рубеж в первом квартале текущего дома упали сразу на 51,6 процента — до 6,8 млрд долларов. При этом закупки топлива заметно снизили крупнейшие клиенты компании.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в физическом выражении поставки газа снизились на 21,2 процента — до 46,6 млрд кубометров.
Крупнейший зарубежный покупатель российского газа в лице Германии снизил объемы закупок сразу на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Еще больше снизила объемы закупок Турция. Она приобрела топлива в 7 раз меньше, чем в первом квартале 2019 года, а по сравнению с с мартом 2018 года — в 14 раз. При этом до недавнего времени Турция была вторым по объемам покупателем российского газа. Турецкие компании предпочитают закупать вместо российского газа сжиженное топливо в Нигерии, Алжире и США.
В первом квартале 2020 года «Газпром» впервые за свою историю зафксировал убыток — потери компании составили 306 миллиардов рублей.
На прошлой неделе перестал действовать контракт на транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа». Теперь стоимость транзита через территорию Польши в Германию будет определяться по результатам аукционов, на которых Варшава будет продавать свободные мощности газопровода, передает RT.
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