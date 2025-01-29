Доходы бюджета от утильсбора превысили триллион рублей

По данным министерства, 417 млрд рублей пришлось на произведенные в России автомобили, 669 млрд рублей — на ввозимые транспортные средства.

В Минфине добавили, что утильсбор — одна из наиболее быстрорастущих статей доходов, в 2023 году она составила 3% от суммарного объема поступлений в российский бюджет. По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, это сопоставимо с прогнозируемыми перечислениями от ввозных пошлин и акцизов.

Ранее директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина заявила, что к концу года новые автомобили в России подорожают на 10-15%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

