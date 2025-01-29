Доходы бюджета от утильсбора превысили триллион рублей

Доходы российского бюджета от утилизационного сбора достигли 1,1 трлн рублей в 2024 году. Это в 1,7 раза больше, чем в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

СМИ: Весной 2025 года автомобили в России подорожают до 15%

По данным министерства, 417 млрд рублей пришлось на произведенные в России автомобили, 669 млрд рублей — на ввозимые транспортные средства.

В Минфине добавили, что утильсбор — одна из наиболее быстрорастущих статей доходов, в 2023 году она составила 3% от суммарного объема поступлений в российский бюджет. По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, это сопоставимо с прогнозируемыми перечислениями от ввозных пошлин и акцизов.

Ранее директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина заявила, что к концу года новые автомобили в России подорожают на 10-15%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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