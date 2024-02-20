«Дочка» Siemens подала к «Уральским локомотивам» иски на 2,2 млрд рублей

Компания Siemens Mobility (дочернее предприятие немецкого концерна Siemens AG) подала три иска против завода «Уральские локомотивы», пишет ТАСС.

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Иски направлены в арбитражные суды Москвы и Свердловской области. В общей сложности от российской компании потребовали 2,2 миллиарда рублей.

Завод «Уральские локомотивы» создан в 2010 году как совместное предприятие Siemens и российской «Синара». Компания производит поезда «Ласточка».

Немецкий концерн объявил об уходе из России в 2022 году. В декабре 2023-го Siemens Mobility попросила у правительства Германии компенсировать ей финансовые потери в РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СудыИскSiemens

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