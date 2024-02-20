«Дочка» Siemens подала к «Уральским локомотивам» иски на 2,2 млрд рублей
Компания Siemens Mobility (дочернее предприятие немецкого концерна Siemens AG) подала три иска против завода «Уральские локомотивы», пишет ТАСС.
Иски направлены в арбитражные суды Москвы и Свердловской области. В общей сложности от российской компании потребовали 2,2 миллиарда рублей.
Завод «Уральские локомотивы» создан в 2010 году как совместное предприятие Siemens и российской «Синара». Компания производит поезда «Ласточка».
Немецкий концерн объявил об уходе из России в 2022 году. В декабре 2023-го Siemens Mobility попросила у правительства Германии компенсировать ей финансовые потери в РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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