Дочка Сбербанка в Белоруссии прекратила выдавать кредиты физлицам

Белорусская дочка Сбербанка - БПС-Сбербанк – заявила о временном прекращении выдачи кредитов физическим лицам. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.

Выдача будет приостановлена с пятницы, 28 августа.

Сбербанк направит на выплату дивидендов половину прибыли

В банке объяснили такое решение «повышенным спросом и опережающими темпами предоставления заемных средств относительно бизнес-плана».

При этом все заявки на кредиты, поданные до 27 августа, будут рассмотрены согласно регламенту.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БелоруссияСбербанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры