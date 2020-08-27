Дочка Сбербанка в Белоруссии прекратила выдавать кредиты физлицам

Путин готов поддержать Лукашенко силой Российский резерв для Белоруссии не будет задействован до тех пор, пока «экстремистские элементы» не начнут переходить «определенные границы» - Путин Лукашенко: от оппозиции должны выступать «вменяемые люди» Шансы на внутрибелорусский диалог уменьшились?