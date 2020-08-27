Дочка Сбербанка в Белоруссии прекратила выдавать кредиты физлицам
27 августа 202019:33
Белорусская дочка Сбербанка - БПС-Сбербанк – заявила о временном прекращении выдачи кредитов физическим лицам. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.
Выдача будет приостановлена с пятницы, 28 августа.
В банке объяснили такое решение «повышенным спросом и опережающими темпами предоставления заемных средств относительно бизнес-плана».
При этом все заявки на кредиты, поданные до 27 августа, будут рассмотрены согласно регламенту.
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- Дочка Сбербанка в Белоруссии прекратила выдавать кредиты физлицам
27 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru